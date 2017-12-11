Череповецкая «Северянка» одержала две победы в Высшей лиге А

Волейболистки "Северянки" продолжают одерживать победы в матчах Высшей лиги А. Соперником череповчанок в седьмом туре был один из главных конкурентов за победу в чемпионате - нижегородская «Спарта». Эта команда пока занмиает 6 строчку турнирной таблицы, в то вреям как череповецкая«Северянка» лидирует.

Матч в субботу между командами завершился в четырех сетах, хозяйки площадки, волейболистки «Спарты», сумели выиграть третий, самый упорный сет 29:27, три остальных остались за «Северянкой». Повторный матч между этими командами, который прошёл накануне, завершился в трех сетах со счетом 25:20, 25:14 и 25:19 в пользу череповчанок.

В следующем туре «Северянка» примет новосибирский «Олимп», игры пройдут 16 и 17 декабря.