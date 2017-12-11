В ноябре в Вологде демонтировали 13 незаконных рекламных конструкций

11.12.2017 [Общество]
В ноябре в Вологде демонтировали 13 незаконных рекламных конструкций

Несмотря на то, что на официальном сайте городской администрации размещают объявления о том, что необходимо убрать незаконно установленные конструкции, их владельцы не торопятся их демонтировать за свой счет.

«По истечении установленного законом срока демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций проводится в рамках бюджетных средств, которые также идут на хранение и уничтожение конструкций. После демонтажа собственнику предъявляются требования о возмещении расходов, понесенных департаментом. Работа по выявлению и демонтажу незаконных рекламных щитов будет продолжаться и дальше в плановом режиме в соответствии с законом», – рассказала главный специалист сектора по рекламе департамента градостроительства Вологды Мария Стеблева.

В Вологде разработана схема размещения рекламных конструкций на 530 мест. Для  того, чтобы законно разместить рекламную конструкцию, необходимо получить разрешение в департаменте градостроительства.

По данным департамента градостроительства, за год в городской бюджет поступило около 35 млн рублей за размещение рекламных конструкций на улицах Вологды в установленных местах. Предпринимателям, разместившим рекламу незаконно, выдано 210 предписаний.

Тэги: наружная реклама, градостроительный центр
Фото: vologda-portal.ru
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