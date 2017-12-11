В Череповце дочь во время пьянки ударила ножом своего отца

В Череповце женщина поссорилась с отцом во время пьянки и нанесла ему несколько ножевых ударов. Инцидент произошёл днём в одном из жилых домов на улице Металлургов.

К сотрудникам Росгвардии обратился 69-летний мужчина с колото-резаными ранами грудной клетки и бедра. Он рассказал, что выпивал с дочерью, а потом они поссорились и дочь напала на него с ножом.

Сотрудники Росгвардии передали раненого мужчину бригаде скорой помощи. Дочь мужчины задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Выяснилось, что ей 31 год и ранее она уже была судима за причинение вреда здоровью.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".