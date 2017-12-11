В Вологде мужчина украл в супермаркете красную рыбу, завернув её в мужские носки

11.12.2017 [Происшествия]

В Вологде мужчина пытался вынести из магазина красную рыбу, завернув её в мужские носки, которые были украдены в том же торговом центре.

Инцидент произошёл в супермаркете на улице Мира. Сотрудники Росгвардии получили сообщение о том, что в торговом центре сработала тревожная кнопка и выехали на место происшествия.

- Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина взял с полки филе красной рыбы в упаковке и две пары мужских носков, в которые и спрятал похищенный деликатес,- сообщает Управление Росгвардии по Вологодской области.

34-летний вологжанин попытался покинуть кассовую зону с неоплаченным товаром, однако был остановлен. Мужчину задержали и доставили в полицию для выяснения всех обстоятельств.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мелкое хищение".

Тэги: кража, курьезы
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