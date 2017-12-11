Участники Молочного кластера делятся друг с другом опытом

11.12.2017 [Новости компаний]

Предприятия, входящие в Молочный кластер Вологодской области, активно взаимодействуют, поэтому здесь можно встретить и производителей сельхозтехники, и производителей сырого молока, и поставщиков кормов. Не обойтись сельхозпредприятиям и без ветеринарии. Уже не первый год в регионе работает компания ООО «Зооветфарм-регион». Фирма занимается поставкой препаратов и оборудования для ветеринарии.

С 2000 года в Вологде работает ООО «Агротехника-Вологда». Его основным направлением является обеспечение сельскохозяйственной техникой и оборудованием российских потребителей в области сельского хозяйства.

Предприятие поставляет сельхозтехнику для растениеводства от ведущих производителей, запасные части со склада и под заказ, оказывает услуги сервисного обслуживания, занимается разработкой технологических комплексов, вводом техники и оборудования в эксплуатацию, а также проводит научно-технические семинары, участвует в выставках и публикует статьи в профильных журналах. Одна из целей предприятия - внедрение новых технологий и техники для сельскохозяйственного производства.

Так, с 24 по 30 сентября ООО «Агротехника-Вологда» принимало участие в специализированном тренинге для специалистов по продажам кормозаготовительной техники KRONE в Германии в городе Шпелле. Предприятие активно участвует и в мероприятиях, организованных Региональным центром поддержки предпринимательства. Так, на семинаре и тренинге по заготовке кормов для участников Молочного кластера представители ООО «Агротехника-Вологда» продемонстрировали свою технику и рассказала о ее возможностях. 

17 лет назад также была основана компания ООО «Агромолсервис». Основным направлением фирмы является обеспечение сельскохозяйственной техникой и оборудованием российских потребителей в области сельского хозяйства. Сегодня ассортимент техники, которую предлагает «Агромолсервис» на российском рынке, включает весь спектр машин и агрегатов, необходимых для ведения сельскохозяйственного производства.

- «Агромолсервис» предлагает самые современные, качественные и высокотехнологичные решения для производства молока. Знания и опыт, накопленные за долгие годы работы, позволяют нам сегодня, развивать, продавать, устанавливать и обслуживать наиболее эффективные решения для молочного бизнеса. Мы предлагаем качественные продукты, которые помогут вам сохранить время и приумножить ваше благосостояние, - говорят в компании.

Как и другие участники Молочного кластера, фирма приняла участие во Всероссийской агровыставке «Золотая осень-2017».

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