В Устюженском районе "Киа Спектра" врезалась в грузовик: погиб 18-летний пассажир

Сегодня около 10:30 в Устюженском районе на 206 километре автодороги Вологда – Новая Ладога произошло смертельное ДТП из-за обгона.

По предварительной информации областного УМВД, 31-летний водитель "Киа Спектра" при обгоне выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком МАЗ.

В результате ДТП погиб 18-летний пассажир легковой автомашины. Кроме того, травмы получили водитель "Киа" и 5-летний ребенок. Пострадавших доставили в медицинское учреждение Череповца.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.