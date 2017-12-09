В Устюженском районе "Киа Спектра" врезалась в грузовик: погиб 18-летний пассажир

09.12.2017 [Происшествия]

Сегодня около 10:30 в Устюженском районе на 206 километре автодороги Вологда – Новая Ладога произошло смертельное ДТП из-за обгона.

По предварительной информации областного УМВД, 31-летний водитель "Киа Спектра" при обгоне выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком МАЗ.

В результате ДТП погиб 18-летний пассажир легковой автомашины. Кроме того, травмы получили водитель "Киа" и 5-летний ребенок. Пострадавших доставили в медицинское учреждение Череповца.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. 

Тэги: выезд на встречку, обгон, гибель человека
Фото областного УМВД
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