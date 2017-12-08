"Единая Россия" подвела итоги работы в Вологодской области за год

08.12.2017 [Политика]

По данным партии "Единая Россия", в Вологодской области их поддерживает 45 процентов населения. Это ниже среднероссийского показателя в 52%.

Такие данные были озвучены в ходе XXVI конференции партии, которая состоялась в пятницу в Вологде.

“По состоянию на ноябрь, уровень поддержки партии “Единая Россия” в Вологодской области составляет 45%, он несколько вырос относительно замеров, которые проводились летом, весной. Но, тем не менее, на 2018 год мы ставим перед собой задачу, чтобы все местные отделения партии достигли среднероссийского уровня поддержки партии, это 52%, - заявил секретарь регионального отделения партии Андрей Луценко.

На вчерашней конференции ее участники обсудили и рассмотрели итоги работы партии в 2017 году. Они отметили, что в 2017 на 10% увеличилось количество членов партии “Единая Россия” (9806 человек), было создано более 100 первичных отделений партии по всей области. По словам Андрея Луценко, в каждом муниципальном районе работают общественные приемные партии. По итогам осенних выборов кандидаты “Единой России” заняли 1169 мандата из 1365 возможных: из 90 избранных глав поселений 78 - единороссы. 1066 депутатов представительных органов из избранных 1365 также представляют эту партию.

В Вологодской области реализуется 17 федеральных партийных проектов.

- Это и “Комфортная городская среда”, ремонт дворовых территорий, программа, посвященная домам культуры, “Народный контроль” и другие. В эти проекты включились десятки тысяч жителей на всей территории нашего региона, и я полностью удовлетворен деятельностью регионального отделения партии в 2017 году, с новым руководством, - сказал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Среди задач, которые ставит руководство партии на 2018 год - дальнейшее увеличение количества сторонников, обеспечение явки на мартовские выборы президента на уровне не ниже 75% населения, продолжение реализации федеральных партийных проектов.

В рамках конференции были вручены партийные билеты председателю правительства Антону Кольцову и заместителю губернатора Виталию Тушинову.

 

Тэги: Единая Россия
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