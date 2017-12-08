Главой администрации Великоустюгского района стал Сергей Котов

В администрации Великоустюгского района назначен новый глава - им стал Сергей Котов.

Как сообщает официальный сайт органов местного самоуправления Великоустюгского района, на эту должность, кроме Сергея Котова, претендовал также Александр Котельников. Члены конкурсной комиссии рекомендовали депутатам поддержать кандидатуру Сергея Котова. В комиссию вошли восемь человек (4 человека, назначенные губернатором области, и 4 человека, назначенные Великоустюгской думой). Возглавил конкурсную комиссию замгубернатора Вологодской области Евгений Богомазов.

8 декабря депутаты единогласным решением утвердили кандидатуру Котова.

Путь Сергея Котова к этой должности был тернистым. До недавнего времени он жил в Вологде, где работал консультантом департамента внутренней политики правительства Вологодской области. Летом этого года глава района Александр Кузьмин предложил его кандидатуру на должность своего первого заместителя, однако депутаты Великоустюгской думы ее не согласовали.

- Депутаты не поддержали предложение голосовать тайно. Посчитали, что свое мнение надо выражать открыто. В итоге при открытом голосовании за согласование кандидатуры Сергея Котова высказались 16 депутатов, 11 – воздержались. Чтобы стать первым заместителем главы администрации Великоустюгского района, Сергею Владимировичу не хватило 5 голосов, - сообщала в июле газета "Устюжаночка" в статье "Не мытьем, так катаньем".

Депутутам предложили переголосовать, но они отказались. В итоге Александр Кузьмин 26 июля, без согласования с депутатами, назначил Сергея Котова исполняющим полномочия первого заместителя главы администрации (ред. - главой администрации района в то время был сам Александр Кузьмин), а в августе приставка "и.о." отпала.

В сентябре Александр Кузьмин стал главой Великоустюгского района, поменялся и состав Великоустюгской думы, а должность главы администрации района стала вакантна. Ее теперь и занял Сергей Котов.

Отметим, что многие местные жители уже запутались, кто и какие должности занимает в администрации района и города.