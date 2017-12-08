В Вологде прошли приемы жителей по вопросам социальной защиты инвалидов

В Вологде 12 человек обратились за консультацией по вопросам социальной защиты инвалидов. Их приняли в Центре занятости города Вологды и Вологодского района во время проведения ярмарки вакансий для людей с инвалидностью, а также в Региональной общественной приемной "Единой России". Там к консультированию жителей подключились сотрудники Департамента соцзащиты и регионального отделения ФСС.

Вопросы касались лекарственного обеспечения, санаторно-курортного лечения, медицинского обслуживания людей с инвалидностью на дому и социальных гарантий при увольнении родителям детей с инвалидностью.

Как рассказал региональный координатор проекта "Единая страна – доступная среда" Максим Выдров, часть вопросов потребует дополнительной работы, другие разрешили на месте.

В частности, на прием пришла жительница Кириллова по вопросу выплаты единой денежной выплаты детям войны. Она увидела в газете статью о том, что детям войны положены социальная поддержка в форме единой денежной выплаты – 750 руб., но она этой поддержки не получает. Оказалось, что получение одной и той же формы социальной поддержки одновременно по двум законом не предусмотрено - выплата производится по одному из оснований. Женщину ввела в заблуждение заметка в газете, где этого пояснения не было.

- Но разъяснением закона мы не ограничились, так как явно было видно, что слуховой аппарат заявительницы плохо работает, представители фонда соцстраха, связавшись с коллегами, выяснили, что время замены аппарата давно подошло. Обратившейся в недалеком будущем будет предоставлен новый слуховой аппарат, - рассказал Максим Выдров.

У другого вологжанина возникли проблемы с установлением группы инвалидности в Бюро МСЭ.

- В сентябре мне было отказано в установлении группы. В результате я остался без пенсии. Из-за состояния здоровья мне не могут подобрать подходящую работу. Мой ежемесячный доход составляет пособие по безработице размером чуть более 900 рублей, поэтому у меня копятся долги за коммунальные услуги, – рассказал обратившийся.

Эту проблему на мест было не решить.