Череповчанин пытался доставить в шекснинскую колонию сотовые телефоны с помощью квадрокоптера

В исправительной колонии № 12 в Шексне предотвратили "творческую" доставку осужденным запрещенных предметов.

Мобильные телефоны и комплектующие к ним безработный череповчанин решил доставить в колонию весьма изобретательным способом – с помощью квадрокоптера. Злоумышленник рассчитал оптимальное место взлета, сконструировал специальные парашюты, с помощью которых решил сбросить запрещенную «посылку» осужденным.

- Запуск квадрокоптера должен был состояться возле гаражного кооператива на улице Дорожной поселка Шексна. Но бдительные сотрудники оперативного отдела своевременно остановили злоумышленника, - сообщает пресс-служба УФСИН по Вологодской области.

При досмотре мужчины были обнаружены и изъяты квадрокоптер с закрепленным на нем мобильным телефоном «Nokia», антенный модуль с USB-кабелем, две спаренные аккумуляторные батареи для летательного аппарата, пульт управления, нетбук, четыре зарядных устройства к мобильным телефонам, пять USB-кабелей, четыре ушные гарнитуры к мобильным телефонам.

Мужчину будут судить по ст. 19.12 Кодекса об административных нарушениях Российской Федерации.