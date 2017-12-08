Многодетные семьи смогут бесплатно кататься на коньках на стадионе "Динамо" в Вологде только по пятницам

В этом году родители и дети из многодетных семей в Вологде смогут бесплатно кататься на коньках на стадионе "Динамо" только по пятницам . В остальные дни (ред. - среда, суббота, воскресенье) стоимость билета для них составит 50 рублей, как для взрослых, так и для детей.

Для получения льготы необходимо иметь при себе удостоверение многодетной семьи. За прокат коньков они должны будут заплатить 150 рублей с человека, как и все остальные.

Напомним, в прошлом году вход для детей из многодетных семей был бесплатным в любой день. С чем связаны изменения, Newsvo узнал у руководства "Динамо".

- Мы выносим предложения по работе и т.д. Все действия согласовываем с управлением физической культуры. Согласовали.

В прошлом году, как нам пояснили в "Динамо", народу на катке было очень много, а сколько многодетных семей воспользовалось льготой, они не знают, поскольку не ведут такой статистики.

Добавим, что для детей до 7 лет вход на лёд бесплатный, до 14 лет- 100 рублей, для взрослых - 150 рублей, по карте "Забота" - 100 руб лей, по средам ("Спортивная среда") - 100 рублей.

Открыть каток на стадионе "Динамо" планируют 13 декабря. Однако, как пояснили сотрудники "Динамо", всё зависит от погодных условий.

Время работы катка на стадионе "Динамо": среда - пятница с 17:00 до 21:00, суббота с 14:00 до 21:00, воскресенье с 12:00 до 21:00