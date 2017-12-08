Молоко из Грязовецкого района признано самым вкусным в Вологодской области

08.12.2017 [Общество]

XII областной смотр-конкурс качества сырого молока «Лучшее молоко – 2017» прошел на этой неделе в Вологде. В нем приняли участие 28 сельхозтоваропроизводителей из 21 района области.

Дегустационная комиссия оценила 27 образцов молока по органолептическим свойствам (ред. - свойства, которые воспринимаются органами чувств: внешний вид, цвет, консистенция, вкус и запах), а также по физико-химическим и микробиологическим показателям.

Гран-при конкурса завоевал СПК «ПКЗ Вологодский» (Вологодский район).  В номинации «Самое вкусное молоко» победителем стал СПК «Аврора» (Грязовецкий район).

В восточной зоне области победителем стало ООО «Северодвинец» (Великоустюгский район), в центральной - ООО «Покровское» (Грязовецкий район), в западной - колхоз «Мяксинский» (Череповецкий район).

 «Наши критерии качества продукции очень требовательны, жестки и высоки. У нас существует добровольная сертификация «Настоящий вологодский продукт», которая очень принципиально выступает за эти критерии. Поэтому наше молоко 90% - это высший и первый сорт. Мы и впредь будем проводить такие конкурсы, чтобы у хозяйств была конкуренция и здоровое чувство соперничества, и, соответственно, повышалось качество продукции», - отметил заместитель губернатора Михаил Глазков.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в 2016 году в области произведен рекордный за последние 12 лет объем молока – около 500 тысяч тонн. По валовому надою в сельхозорганизациях регион занимает 2 место в Северо-Западном федеральном округе и 12 место среди субъектов России.

Тэги: молоко
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