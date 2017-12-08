Почти 3 тысячи многодетных семей ждут выделения земельных участков в Вологде
О том, что в Вологде есть проблема с выделением земельных участков, в департаменте градостроительства не скрывают.
Вологда – областная столица, однако это город со старой планировкой. Как пояснили в департаменте, из-за этого в сфере выделения земельных участков для многодетных семей возникают проблемы. В Вологде отсутствует свободная от прав третьих лиц земля и нет необходимой инфраструктуры в границах территорий, подходящих для предоставления земельных участков для многодетных семей.
«Мы постоянно ведем анализ территорий муниципального образования, которые входят в зону застройки малоэтажными домами с целью точечного формирования земельных участков для предоставления их в собственность многодетным семьям. Как только появляется возможность, такой участок оформляется и предоставляется семье в порядке очереди», - пояснили в департаменте градостроительства.