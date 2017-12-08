Вологжанин стал призером Кубка России по стрельбе из пневматического оружия

08.12.2017 [Спорт]

С 1 по 8 декабря в Ижевске проходил Кубок России по стрельбе из пневматического оружия и Всероссийские соревнования по стрельбе из мелкокалиберного оружия.

Вологодскую область на этих соревнованиях представляли Екатерина Коршунова, Илья Марсов, Антон Белов, Валерия Филипенко и Олег Рощупкин.

Вологжанин Илья Марсов занял третье место в стрельбе из пневматической винтовке на дистанции 10 метров, уступив победителю Александр Драгину из Москвы 21.1 балла.

Екатерина Коршунова и Олег Ращупкин заняли 4 место в стрельбе из пневматического оружия среди смешанных пар. В финале вологодская пара с минимальной разницей 4:5 уступила Алена Суслоновой и Леониду Екимову из Архангельской области. Победителем стали стрелки из Подмосковья.

Тэги: спортивная стрельба
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