Вологжанин стал призером Кубка России по стрельбе из пневматического оружия

С 1 по 8 декабря в Ижевске проходил Кубок России по стрельбе из пневматического оружия и Всероссийские соревнования по стрельбе из мелкокалиберного оружия.



Вологодскую область на этих соревнованиях представляли Екатерина Коршунова, Илья Марсов, Антон Белов, Валерия Филипенко и Олег Рощупкин.



Вологжанин Илья Марсов занял третье место в стрельбе из пневматической винтовке на дистанции 10 метров, уступив победителю Александр Драгину из Москвы 21.1 балла.

Екатерина Коршунова и Олег Ращупкин заняли 4 место в стрельбе из пневматического оружия среди смешанных пар. В финале вологодская пара с минимальной разницей 4:5 уступила Алена Суслоновой и Леониду Екимову из Архангельской области. Победителем стали стрелки из Подмосковья.