Житель Вологды незаконно разместил в торговых центрах города 15 игровых автоматов

08.12.2017 [Происшествия]

45-летний житель Вологды подозревается в организации незаконной игорной деятельности. Мужчина установил в разных торговых центрах областной столицы 15 игровых автоматов, которые работали с сентября 2016 года по май 2017 года, пока оборудование не изъяли полицейские.

- Длительное время определяли характер правонарушения, взаимосвязь этих автоматов между собой, а поскольку теперь определено, что к этому причастно одно лицо, то собранные материалы были переданы в следственный отдел, и уголовное дело было возбуждено, - рассказали в региональном управлении следственного комитета.

мы поинтересовались, предусмотрена ли какая-то ответсвтенность для собственников зданий, в которых арендуется площадт для игровых автоматов, на что в следственном управлении ответили, что зачастую собственники торговых помещений могут не знать о том, что устанавливаемые автоматы – игровые.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что недавно полицейские изъяли сразу 66 автоматов, которые работали в магазинах и торговых центрах Вологды под видом платёжных терминалов.

Тэги: игровые автоматы
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