Новое кладбище для Вологды планируют построить в Вологодском районе

Строительство нового муниципального кладбища начнется в 2018 году. Об этом рассказали в администрации Вологды.



«На следующий год планируется начало строительства нового муниципального кладбища. Оно будет располагаться на территории Вологодского района. Это Подлесное сельское поселение вблизи деревни Кичигино. Под кладбище отведен участок 114 гектаров. Была проведена значительная работа по передаче земельного участка из собственности Вологодского района в муниципальную собственность города Вологды. Сейчас мы рассматриваем реализацию первого этапа проекта. Это освоение 40 гектаров, на которых можно разместить около 85 тысяч захоронений. Естественно, к первому этапу будут проведены все инженерные работы. Это и размещение административного корпуса, и подъездные дороги, и парковки, и все сопутствующие сооружения. Проектная документация готова, мы надеемся успешно пройти в кратчайшие сроки государственную экспертизу», - говорит исполняющий обязанности начальника департамента градостроительства администрации города Вологды Александр Борисовский.