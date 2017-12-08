Прокуратура обязала властей Белозерского района организовать транспортное сообщение в районе

Прокуратура обязала администрацию Белозерского района организовать автобусное сообщение в регионе.

Напомним, что два месяца назад в Белозерском районе был отменен автобусный маршрут "Белозерск – Нижняя Мондома". После отмены маршрута жители Белозерска вышли на митинг с требованием наладить автобусные перевозки.

В ситуацию с транспортным сообщением вмешалась прокуратура.

«Вступившим в законную силу решением Белозерского районного суда по исковому заявлению прокуратуры Белозерского района на администрацию Белозерского муниципального района возложена обязанность по организации внутрирайонного транспортного сообщения. В рамках исполнения судебного решения заказные рейсы по социально значимому маршруту Белозерск-Нижняя Мондома осуществляет муниципальное автономное учреждение «Центр материально-технического обеспечения района» с привлечением арендованного автомобильного транспорта», - комментируют в прокуратуре Вологодской области.

В ведомстве отмечают, что организация-перевозчик работает с многочисленными нарушениями: