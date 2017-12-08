Прокуратура обязала властей Белозерского района организовать транспортное сообщение в районе

08.12.2017 [Общество]

Прокуратура обязала администрацию Белозерского района организовать автобусное сообщение в регионе.

Напомним, что два месяца назад в Белозерском районе был отменен автобусный маршрут  "Белозерск – Нижняя Мондома". После отмены маршрута жители Белозерска вышли на митинг с требованием наладить автобусные перевозки.

В ситуацию с транспортным сообщением вмешалась прокуратура.

«Вступившим в законную силу решением Белозерского районного суда по исковому заявлению прокуратуры Белозерского района на администрацию Белозерского муниципального района возложена обязанность по организации внутрирайонного транспортного сообщения. В рамках исполнения судебного решения заказные рейсы по социально значимому маршруту Белозерск-Нижняя Мондома осуществляет муниципальное автономное учреждение «Центр материально-технического обеспечения района» с привлечением арендованного автомобильного транспорта», - комментируют в прокуратуре Вологодской области.

В ведомстве отмечают, что организация-перевозчик работает с многочисленными нарушениями:

«Не соблюдаются требования к использованию тахографа, не заключен договор на страхование гражданской ответственности перевозчика, трудовой договор с одним из водителей автобуса заключен до поступления работодателю сведений о состоянии его здоровья. С учетом изложенного прокуратурой Белозерского района в адрес администрации Белозерского муниципального района внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности».

Тэги: общественный транспорт
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