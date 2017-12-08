Спортплощадки школы на Северной в Вологде сделают открытыми для жителей микрорайона

Территорию возле новой школы на улице Северной планируют благоустроить спортивными площадками, которыми смогут пользоваться жители микрорайона.

«Объект примечателен тем, что помимо его вместимости – это школа с бассейнами, с большой и малой ванной. В планах школа должна стать общеобразовательным центром притяжения микрорайона. Участок, который занимает школа, значительный. Его площадь позволит сделать комплексное благоустройство. А именно, открытые спортивные площадки различного назначения. Наша цель – сделать так, чтобы жители микрорайона могли в полном объеме этим пользоваться», - пояснила исполняющий обязанности начальника департамента градостроительства администрации города Вологды Александр Борисовский.

В градостроительном центре Вологды рассказали, что сейчас на стройке завершают монолитные работы по установке каркаса. На следующей неделе строители приступают к накладочным работам.