Спортплощадки школы на Северной в Вологде сделают открытыми для жителей микрорайона

08.12.2017 [Общество]
Спортплощадки школы на Северной в Вологде сделают открытыми для жителей микрорайона

Территорию возле новой школы на улице Северной планируют благоустроить спортивными площадками, которыми смогут пользоваться жители микрорайона.

«Объект примечателен тем, что помимо его вместимости – это школа с бассейнами, с большой и малой ванной. В планах школа должна стать общеобразовательным центром притяжения микрорайона. Участок, который занимает школа, значительный. Его площадь позволит сделать комплексное благоустройство. А именно, открытые спортивные площадки различного назначения. Наша цель – сделать так, чтобы жители микрорайона могли в полном объеме этим пользоваться», - пояснила исполняющий обязанности начальника департамента градостроительства администрации города Вологды Александр Борисовский.

В градостроительном центре Вологды рассказали, что сейчас на стройке завершают монолитные работы по установке каркаса. На следующей неделе строители приступают к накладочным работам.

«Предстоит, конечно, сделать еще очень много. В планах у нас где-то к концу зимы закрыть контур, пустить тепло и выходить к внутренним отделочным работам. Контракт у нас заканчивается летом 2018 года. К этому времени все работы должны быть выполнены», - заключил Александр Борисовский.

 

Тэги: градостроительный центр
Фото vologda-portal.ru
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