В Вологде на маршрут №48 купили еще один низкопольный ЛИАЗ

Новый низкопольный ЛИАЗ появился на маршруте №48 в Вологде в начале этой недели. Всего с начала года предприятие «Вологдатранс», обслуживающее этот маршрут, приобрело для работы на нем пять таких машин большой вместимости.

В каждом автобусе 34 посадочных места, общая вместимость – более 150 человек. Кроме того, автобусы низкопольные, то есть удобны для маломобильных пассажиров: вологжан с ограниченными возможностями здоровья, пожилых людей, мам с колясками, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Маршрут № 48 курсирует по магистральным улицам: Конева, Герцена, Ленинградской, потому пассажиров много. Мы выбрали автобусы модели ЛИАЗ 621321, они вмещают 154 человека. Для сравнения: «ПАЗ» рассчитан на 60 человек, а «Олимп» - на 110, - пояснил директор ООО «Вологдатранс» Сергей Люлин. – Мы впервые используем сочлененные автобусы, так называемые «гармошки». Пассажиры оставляют только положительные отзывы».

Всего с начала года частные перевозчики приобрели для Вологды 31 новый автобус разной вместимости.

Отметим, что ситуация с доступностью автобусов для маломобильных групп пассажиров на разных маршрутах разная. Например, на маршруте 37 для них недоступны все автобусы, на 37Э доступен только один.