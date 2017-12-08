Актриса Вера Алентова договорилась об установке мемориальной доски в память о ее деде в поликлинике Великого Устюга

08.12.2017 [Общество]

В Великом Устюге на здании городской поликлиники установят мемориальную табличку в память о враче Николае Алентове. Об этом договорились местные власти и внучка доктора, актриса Вера Алентова.

- На городском кладбище Великого Устюга у Веры Валентиновны похоронена бабушка и дед Николай Алентов, известный земский доктор нашего города. Сегодня в ходе встречи приняли решение установить мемориальную доску на поликлинику, в которой работал Николай Александрович, в целях увековечивания памяти о выдающейся личности, - написал на своей странице в соцсети глава Великоустюгского района Александр Кузьмин.

По его словам, Вера Алентова и ее дочь Юлия Меньшикова пообещали снова приехать в Великий Устюга, когда будут устанавливать мемориальную доску.

Доктор Николай Александрович Алентов возглавил больницу Устюга в 1920 году. Благодаря его стараниям, в 1929 году в городе была открыта лечебница на 20 коек для страдающих болезнями нервной системы, где он и работал до конца жизни. Работу в лечебнице он совмещал с заведованием городской поликлиникой. За свой труд он был удостоен почетного звания «Заслуженный врач РСФСР», умер Николай Алентов в 1954 году.

 

Тэги: врачи, Великий Устюг
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