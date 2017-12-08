Вологда заняла 83 место из 100 в рейтинге работы общественного транспорта в России

Вологда приближается к аутсайдерам в рейтинге работы общественного транспорта в России.

Как жители городов России оценивают работу в этой сфере, выясняли специалисты Domofond. По итогам опроса был составлен рейтинг 100 крупнейших населенных пунктов Российской Федерации по качеству работы общественного транспорта. Вологда в этом рейтинге снова оказалась близко к десятке аутсайдеров, заняв 83 позицию из 100. Отметим, что по сравнению с прошлым годом областная столица опустилась на одну строчку вниз, набрав 5,1 балла из возможных 10. В ходе исследования в Вологде было опрошено 1337 человек.

Как сообщает "ВестникСЗФО" со ссылкой на рейтинг, лучше всего работу общественного транспорта оценивают в Тюмени (7 баллов). В качестве преимуществ они отмечают, что «общественный транспорт ходит часто» и «можно легко уехать куда угодно». На последнем месте оказалась подмосковная Балашиха (4,4 балла).

Напомним, что согласно результатам опроса пассажиров общественного транспорта в областной столице, которые провели в этом году организаторы проекта «Дни архитектуры в Вологде», у 99 человек из 100 есть претензии к работе общественного транспорта в городе.