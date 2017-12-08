Вологда заняла 83 место из 100 в рейтинге работы общественного транспорта в России

08.12.2017 [Общество]

Вологда приближается к аутсайдерам в рейтинге работы общественного транспорта в России.

Как жители городов России оценивают работу в этой сфере, выясняли специалисты Domofond. По итогам опроса был составлен рейтинг 100 крупнейших населенных пунктов Российской Федерации по качеству работы общественного транспорта. Вологда в этом рейтинге снова оказалась близко к десятке аутсайдеров, заняв 83 позицию из 100. Отметим, что по сравнению с прошлым годом областная столица опустилась на одну строчку вниз, набрав 5,1 балла из возможных 10. В ходе исследования в Вологде было опрошено 1337 человек. 

Как сообщает "ВестникСЗФО" со ссылкой на рейтинг, лучше всего работу общественного транспорта оценивают в Тюмени (7 баллов).  В качестве преимуществ они отмечают, что «общественный транспорт ходит часто» и «можно легко уехать куда угодно». На последнем месте оказалась подмосковная Балашиха (4,4 балла).

Напомним, что согласно результатам опроса пассажиров общественного транспорта в областной столице, которые провели в этом году организаторы проекта «Дни архитектуры в Вологде», у 99 человек из 100 есть претензии к работе общественного транспорта в городе.

Тэги: общественный транспорт, опросы
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

ООО «Северное сияние» стало частью взятки Анне Беляевской от «Вологодской ягоды»
В школе № 1 в Вологде оплачивали труд сотрудников, которые там не работали
Вологодская область вошла в десятку самых коррупционных регионов
Директора школы № 1 в Вологде временно отстранили от должности
355 млн рублей ущерба: экс-начальник областного УМЧС Андрей Бессмертный предстанет перед судом
Следствие не смогло доказать причастность Анны Беляевской к хищению 96,7 млн из бюджета
Экс-замглавы Сокольского района Михаила Романова приговорили к 10 годам колонии за взятки
21-летний житель Сокола найден убитым в Москве с пакетом на голове
Из бюджета Вологодской области потратят около 3 миллионов рублей на сувениры
Московский художник сжег заброшенную деревню Березово в Кирилловском районе ради фотографий
08.12.2017 [Общество]

Арбитражный суд Вологодской области признал АО «ПАТП №1» банкротом

1365
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Прокуратура обязала властей Белозерского района организовать транспортное сообщение в районе
Спортплощадки школы на Северной в Вологде сделают открытыми для жителей микрорайона
В Вологде на маршрут №48 купили еще один низкопольный ЛИАЗ
В Вологде откроется выставка елочных игрушек первой половины ХХ века
Актриса Вера Алентова договорилась об установке мемориальной доски в память о ее деде в поликлинике Великого Устюга
Вологда заняла 83 место из 100 в рейтинге работы общественного транспорта в России
Работница Вологодского подшипникового завода пыталась вынести с предприятия 60 подшипников
 
05.12.2017 [Общество]

Из бюджета Вологодской области потратят около 3 миллионов рублей на сувениры

3613
0
08.12.2017 [БлогоVO]

Не пора ли вернуть вытрезвители?

545
0
30.11.2017 [Обзор Прессы]

Череповецкие врачи готовят жалобу на навязчивое поведение сомнительных медицинских центров

4544
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика