Работница Вологодского подшипникового завода пыталась вынести с предприятия 60 подшипников

В Вологде по горячим следам раскрыли кражу подшипников с Вологодского подшипникового завода на Окружном шоссе.

Инцидент произошёл после окончания смены. Когда одна из сотрудниц проходила через пропускнйо пункт, сработал металлодетектор. Оказалось, что женщина пыталась вынести с завода 60 подшипников. Сотрудники Росгвардии выехали на место происшествия, задержали 59-летнюю подозреваемую и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.

Женщину доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража"