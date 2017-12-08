Реконструкция поликлиники №7 в Череповце вместо 10 дней растнулась на несколько месяцев

08.12.2017 [Общество]

В Череповце реконструкция поликлиники №7 на Октябрьском проспекте затянулась на несколько месяцев, хотя изначально срок назывался 10 дней.

Там проводится надстройка третьего этажа, чтобы увеличить площади, разделить потоки детского и взрослого населения. В достроенном этаже планируют разместить педиатрическое отделение.

Медучреждение не работает с 25 августа: ранее сайт мэрии Череповца сообщал, что работы будут выполнены за 10 дней, однако ремонт идет до сих пор. В сентябре из-за дождей и раскрытой крыши водой залило кабинеты на втором этаже.

- Основная проблема в том, что затянулся монтаж лифта. Подрядчик подвел с поставкой оборудования. Лифт должны были доставить в Череповец еще в сентябре, но он поступил только на днях. Это задержало монтаж фундамента под лифт и возведение лифтовой шахты. По независящим от нас причинам произошла задержка. Лифт — сложное техническое сооружение, он должен пройти экспертизу, испытания. Только потом Ростехнадзор решит, безопасен ли лифт. Мы думаем, что внутренние работы завершатся в конце декабря. Сдача лифта — январь следующего года, - рассказал посетивший Череповец начальник департамента здравоохранения области Игорь Маклаков.

Лифт для поликлиники по индивидуальному заказу изготовила московская фирма. Подъемник будет установлен снаружи здания, он приспособлен для перевозки маломобильных пациентов и носилок.

По данным пресс-служба областного правительства, сейчас на третьем этаже поликлиники сейчас выполняются отделочные работы, ведутся работы по устройству шахты лифта и запасного выхода, заканчивается монтаж вентилируемого фасада.

Мебель и оборудование в Череповец уже поступили, на днях начнется сборка. В фойе третьего этажа для детей установили проектор, который на пол проецирует активные игры. Сейчас идет наладка программы.

- От имени департамента здравоохранения я хотел бы извиниться за непредвиденную задержку открытия седьмой поликлиники. Из-за этих форс-мажоров мы заставляем пациентов ждать. Думаю, длительное ожидание все же закончится позитивом. Проект получается серьезный и красивый. Жители Зашекснинского района в этом убедятся в начале следующего года, — заверил Игорь Маклаков.

На реконструкцию поликлиники № 7, мебель и медоборудование потрачено 30 миллионов рублей из средств, заработанных лечебным учреждением.

Тэги: здравоохранение, ремонт, поликлиники
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