В Грязовецком районе погиб водитель "Лады", выехавший на встречку

Сегодня на автодороге Москва - Архангельск в грязовецком районе погиб водитель "Лады Гранты": он выехал на встречку, где врезался в большегруз.

ДТП произошло около 10 утра на 415 километре трассы. По предварительной информации областного УМВД, 66-летний мужчина за рулем машины "Лада Гранта" выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом "МАН".

Водитель легкового авто от полученных травм скончался.