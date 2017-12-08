Череповецкая «Северсталь» одержала победу над братиславским «Слованом»

Череповецкая «Северсталь» одержала победу над «Слованом» из Братиславы в матче Регулярного чемпионата КХЛ.



Череповчане активней начали игру, но счет открыли гости. Отыграться «Северстали» удалось через минуту с небольшим: Максим Рыбин подставил клюшку под передачу Адама Мазура и забросил шайбу уже в пустые ворота. Но уйти на первый перерыв при равном счете «Северстали» не удалось, череповчане пропустили еще одну шайбу.



Во втором периоде преимущество словацкой команды увеличилось до двух шайб, но после этого капитан «Северстали» Дмитрий Кагарлицкий забросил шайбу в меньшинстве. В третьей двадцатиминутке Дмитрий Кагарлицикий оформил дубль, сравняв счет, а спустя четыре минуты Александр Бумагин вывел «Северсталь» вперед.

Чтобы спасти игру, тренерский штаб «Слована» чуть более чем за минуту до окончания матча снял вратаря, поменяв его на шестого полевого игрока. Однако Максим Рыбин из "Северстали" оформил дубль, пустив шайбу в пустые ворота. Окончательный счет - 5:3 в пользу "Северстали".



Эта победа позволила череповецкой команде вернуться в «кубковую восьмерку». Следующий матч череповчане проведут 9 декабря против подмосковного «Витязя».