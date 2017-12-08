Череповецкая «Северсталь» одержала победу над братиславским «Слованом»

08.12.2017 [Спорт]

Череповецкая «Северсталь» одержала победу над «Слованом» из Братиславы в матче Регулярного чемпионата КХЛ.

Череповчане активней начали игру, но счет открыли гости. Отыграться «Северстали» удалось через минуту с небольшим: Максим Рыбин подставил клюшку под передачу Адама Мазура и забросил шайбу уже в пустые ворота. Но уйти на первый перерыв при равном счете «Северстали» не удалось, череповчане пропустили еще одну шайбу.

Во втором периоде преимущество словацкой команды увеличилось до двух шайб, но после этого капитан «Северстали» Дмитрий Кагарлицкий забросил шайбу в меньшинстве. В третьей двадцатиминутке Дмитрий Кагарлицикий оформил дубль, сравняв счет, а спустя четыре минуты Александр Бумагин вывел «Северсталь» вперед.

Чтобы спасти игру, тренерский штаб «Слована» чуть более чем за минуту до окончания матча снял вратаря,  поменяв его на шестого полевого игрока. Однако Максим Рыбин из "Северстали" оформил дубль, пустив шайбу в пустые ворота. Окончательный счет - 5:3 в пользу "Северстали".

Эта победа позволила череповецкой команде вернуться в «кубковую восьмерку». Следующий матч череповчане проведут 9 декабря против подмосковного «Витязя».

Тэги: хоккей
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

ООО «Северное сияние» стало частью взятки Анне Беляевской от «Вологодской ягоды»
В школе № 1 в Вологде оплачивали труд сотрудников, которые там не работали
Вологодская область вошла в десятку самых коррупционных регионов
Директора школы № 1 в Вологде временно отстранили от должности
355 млн рублей ущерба: экс-начальник областного УМЧС Андрей Бессмертный предстанет перед судом
Следствие не смогло доказать причастность Анны Беляевской к хищению 96,7 млн из бюджета
Экс-замглавы Сокольского района Михаила Романова приговорили к 10 годам колонии за взятки
21-летний житель Сокола найден убитым в Москве с пакетом на голове
Из бюджета Вологодской области потратят около 3 миллионов рублей на сувениры
Московский художник сжег заброшенную деревню Березово в Кирилловском районе ради фотографий
08.12.2017 [Общество]

Арбитражный суд Вологодской области признал АО «ПАТП №1» банкротом

1365
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Прокуратура обязала властей Белозерского района организовать транспортное сообщение в районе
Спортплощадки школы на Северной в Вологде сделают открытыми для жителей микрорайона
В Вологде на маршрут №48 купили еще один низкопольный ЛИАЗ
В Вологде откроется выставка елочных игрушек первой половины ХХ века
Актриса Вера Алентова договорилась об установке мемориальной доски в память о ее деде в поликлинике Великого Устюга
Вологда заняла 83 место из 100 в рейтинге работы общественного транспорта в России
Работница Вологодского подшипникового завода пыталась вынести с предприятия 60 подшипников
 
05.12.2017 [Общество]

Из бюджета Вологодской области потратят около 3 миллионов рублей на сувениры

3613
0
08.12.2017 [БлогоVO]

Не пора ли вернуть вытрезвители?

548
0
30.11.2017 [Обзор Прессы]

Череповецкие врачи готовят жалобу на навязчивое поведение сомнительных медицинских центров

4544
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика