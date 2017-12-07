В администрации Вологды открыли «горячую линию» для дольщиков

Для всех участников долевого строительства администрация Вологды открыла «горячую линию», куда можно позвонить и получить ответы на волнующие вопросы.

Особенно остро в Вологде стоит вопрос дольщиков «в квадрате» - тех, кто вложил деньги в строительство дома, работы на котором были заморожены, а фирма-подрядчик была признана банкротов. Через суд людям удалось получить квартиры в другом строящемся доме - на улице Архангельской, 10, который строит ООО "Жилстройиндустрия". Однако эта стройка тоже встала.

По словам мэра города Вологды Сергея Воропанова, все «проблемные» фирмы находятся на контроле у департамента градостроительства – их пять. Представители департамента ведут еженедельный мониторинг ситуации.

«Кроме того, на места выезжают и специалисты для фото-фиксации. Я думаю, что по данной ситуации подрядчик свои обязательства выполнит. Те отчеты, которые я вижу, говорят, что строительство объекта будет завершено», - сообщил мэр города Сергей Воропанов.

Номер телефона «горячей линии»: 72-13-71.