Картины вологодских подростков могут появиться в Третьяковской галерее

07.12.2017 [Новости компаний]

МТС и Государственная Третьяковская галерея будут сотрудничать в сфере внедрению цифровых технологий в области культуры и искусства. Основным направлением партнерства станет реализация федеральной цифровой образовательной программы в области изобразительного искусства для детей и подростков на базе творческо-благотворительного проекта МТС «Поколение М», сообщили в пресс-службе компании.

Уточняется, что в рамках сотрудничества МТС и Третьяковской галереи юные художники со всей России, в том числе из Вологодской области, смогут в онлайн-режиме проходить обучение у специалистов и педагогов главного музея национального искусства России, осваивая курсы по разным направлениям живописи. Также на сайте pokolenie.mts.ru дети смогут знакомиться с шедеврами искусства в формате виртуальных прогулок по музею.

По данным организаторов проекта, Третьяковская галерея впервые в истории откроет залы для выставки работ талантливых детей из регионов, которые будут отобраны через интернет среди участников совместного с МТС конкурса для юных художников. Он пройдет на площадке проекта «Поколение М» до конца апреля 2018 года.

Чтобы побороться за главный приз, участникам 11–18 лет необходимо пройти серию специальных видео-уроков от педагогов галереи и создать собственную картину в духе лучизма, одной из первых систем беспредметной живописи в истории мирового художественного авангарда, разработанной Михаилом Ларионовым в 1912 году. Изображение картины, созданной юным художником, нужно загрузить на сайт pokolenie.mts.ru. Экспозиция победителей конкурсной программы откроется осенью 2018 года одновременно со стартом выставки произведений Михаила Ларионова в Третьяковской галерее на Крымском Валу.

Что такое Поколение М?

Проект Поколение М объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и помощь в лечении тяжелобольных ребят. На виртуальных творческих площадках проекта — сайте pokolenie.mts.ru, в группе в «ВКонтакте» и на странице в Instagram — дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, онлайн мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. В творческую группу «Поколения М» входит больше 90 признанных мастеров: режиссеры Владимир Хотиненко и Владимир Грамматиков, аниматор Константин Бронзит и студия «Мельница», студия «Непоседы», певица Полина Гагарина, модельеры Вячеслав Зайцев, Игорь Гуляев и другие. Победители конкурсов «Поколение М» получают широкие возможности: от стажировок на крупнейших анимационных и киностудиях России до выхода на большую сцену вместе со звездами. Все активности в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в «живые деньги» и переводит на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 15 миллионов рублей, которые направлены на 42 детские операции.

 

 

Тэги: МТС
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