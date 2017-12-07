В Череповце для детей, родители которых оказались в сложной жизненной ситуации, открыли ясли

В минувший вторник в Череповце состоялось торжественное открытие первой ясельной группы для детей до трёх лет из семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

-Благодаря проекту, около пятидесяти малышей смогут ходить в группы дневного пребывания, а родители смогут трудоустроиться и улучшить ситуацию в семье. Семьи также получат целый комплекс социальных услуг. Правительство области будет на всех этапах поддерживать данный проект, - рассказала на торжественном открытии начальник Департамента социальной защиты населения Вологодской области Лариса Каманина

На сайте правительства по Вологодской области сообщается, что проект будет реализован на базе 6 учреждений социальной сферы Вологды и Череповца. До конца 2018 года в ясельных группах планируется создать не менее 100 мест.

- Это стало возможным благодаря старту проекта «Вариативная система услуг присмотра и ухода за детьми до 3 лет» Благотворительного фонда «Дорога к дому» на средства гранта Президента Российской Федерации в размере 7,4 млн рублей, а также областного бюджета и компании «Северсталь»,- сообщается на сайте правительства по Вологодской области.

Напомним, что в 2017 году Вологодская область при поддержке Правительства РФ, Общественной палаты России, Уполномоченного при Президенте по правам ребенка стала пилотной площадкой по созданию услуг для детей.

Результатом внедрения новой системы будет улучшение материального положения семей, социальная адаптация детей и родителей, возможность трудоустройства мамы, выход семьи из кризисной ситуации,- говорится на сайте правительства.