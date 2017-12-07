В Череповецком районе КамАЗ-цементовоз съехал в кювет и опрокинулся

В Череповецком районе КамАЗ-цементовоз съеъхал в кювет и опрокинулся. Водитель погиб на месте.

ДТП произошло сегодня около 13:40 на 14 километре автодороги Воскресенское – Глушково – Иванов Бор. По предварительной информации областного УМВД, 40-летний мужчина за рулем КамАЗа-цементовоза допустил съезд в кювет, после чего грузовик опрокинулся. Водитель транспортного средства скончался до приезда скорой помощи.

На месте происшествия работают наряды ГИБДД, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.