Вологда планирует получить финансирование в нескольких федеральных программах

Администрация Вологды надеется получить поддержку федерального центра на строительство новой школы и детского сада, ремонт водовода, берегоукрепление, расселение из ветхого и аварийного жилья и туризм.

Как рассказали в администрации Вологды, в приоритете стоит строительство новых образовательных учреждений. Городские власти направили документы на получение средств на строительство школы на Северной, в микрорайоне Охмыльцево и нового детского сада.

Для школы на улице Северной дополнительных средств в федеральном бюджете не нашлось.

«По последней информации, в федеральную целевую программу на 2018 год вошла череповецкая школа. Но мы продолжим работать в этом направлении, пока точку рано ставить. Также работаем по федеральной целевой программе по строительству детского сада в Охмыльцево. Результаты по ней, как и по строительству школы в этом микрорайоне, на 2019 год станут известны к концу года», – рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Все строящиеся объекты за счет бюджетных средств контролируют сотрудники МКУ "Градостроительный центр города Вологды". Сейчас особое внимание уделено школе на улице Северной.

Администрация города также направила документы на участие в федеральной целевой программе по ремонту городского водовода. Сейчас идет капитальный ремонт сбросного канала гидроузла в деревне Михальцево. В этом году на реализацию этого проекта Вологда получила заключительную часть финансирования из федерального бюджета на сумму 7,8 миллионов рублей.