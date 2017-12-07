В Вытегре суд обязал спортшколу выплатить 50 тысяч рублей матери мальчика, на которого упали футбольные ворота

В Вытегре суд обязал руководство спортивной школы выплатить денежную компенсацию родителям ребенка, на которого опрокинулись ворота во время игры в футбол.



Инцидент произошел летом 2017 года: дети играли в футбол на площадке спортшколы, когда на одного из мальчиков опрокинулись футбольные ворота. Ребенок получил травмы обеих рук.

Проведенная в учреждении проверка показала, что в нарушение требований закона ворота не были оборудованы устройствами защиты от опрокидывания.



В итоге прокуратура вынесла в адрес главы Вытегорского района, в ведении которого находится спортшкола, представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено.

- Кроме того, принимая во внимание заключение прокурора, Вытегорский районный суд удовлетворил исковые требования матери ребенка к Вытегорской детско-юношеской спортивной школе о взыскании в пользу ее и сына морального вреда на общую сумму более 50 тысяч рублей, - сообщает областная прокуратура.