Следствие не смогло доказать причастность Анны Беляевской к хищению 96,7 млн из бюджета

Следователи не смогли доказать причастность экс-руководителя департамента сельского хозяйства Вологодской области Анны Беляевской к хищению 96,7 млн рублей из областного бюджета при реализации проекта "Вологодская ягода".

Напомним, Анна Беляевская была задержана в феврале этого года по подозрению в получении крупной взятки и превышении должностных полномочий. Тогда сообщалось, что в 2015 году чиновница участвовала в хищении из бюджета под видом субсидии на поддержку сельского хозяйства более 90 млн рублей. Для этого женщина вступила в преступный сговор с генеральным директором ООО "Вологодская ягода" и председателем правления НКО «КредитАльянс».

- По версии следствия, в ноябре 2015 года, минуя процедуру отбора Министерством сельского хозяйства Российской Федерации инвестиционных проектов, подозреваемая, исполняя обязанности начальника департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области подписала приказ и соглашение о предоставлении сельскохозяйственной организации субсидии в рамках подпрограммы «Повышение доступности кредитов в Вологодской области на 2013-2020 годы» государственной областной программы «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013-2020 годы», чем превысила свои должностные полномочия, - сообщало региональное управление следственного комитета.

Однако, как сегодня рассказал журналистам руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области Эдуард Шрамко, причастность Анны Беляевской к совершению этого преступления не была доказана:

- В отношении бывшего начальника департамента сельского хозяйства было возбуждено два уголовных дела, одно из них находится в суде и рассматривается по факту получения взятки в размере более 4 млн рублей, а другое уголовное дело было возбуждено по факту мошенничества при получении «Вологодской ягодой» субсидии через «Кредит Альянс». Второе дело было возбуждено в отношении трех лиц, и в ходе расследования уголовного дела причастность Беляевской к совершению этого преступления подтверждена не была, и уголовное преследование в отношении нее прекращено.

Как сообщалось ранее, экс-руководитель вологодского "Кредит Альянса" Сергей Воронцов отделалася штрафом.

Напомним, что в Вологде уже начались судебные заседания по делу о получении взяток Анной Беляевской. Подсудимая своей вины не признает.

А бывший заместитель губернатора Вологодской области Николай Гуслинский, в отношении которого также заведено несколько уголовных дел в рамках расследования дела "Вологодской ягоды", недавно был отпущен под домашний арест.