Следствие не смогло доказать причастность Анны Беляевской к хищению 96,7 млн из бюджета

07.12.2017 [Экономика]

Следователи не смогли доказать причастность экс-руководителя департамента сельского хозяйства Вологодской области Анны Беляевской к хищению 96,7 млн рублей из областного бюджета при реализации проекта "Вологодская ягода".

Напомним, Анна Беляевская была задержана в феврале этого года по подозрению в получении крупной взятки и превышении должностных полномочий. Тогда сообщалось, что в 2015 году чиновница участвовала в хищении из бюджета под видом субсидии на поддержку сельского хозяйства более 90 млн рублей. Для этого женщина вступила в преступный сговор с генеральным директором ООО "Вологодская ягода" и председателем правления НКО «КредитАльянс».

- По версии следствия, в ноябре 2015 года, минуя процедуру отбора Министерством сельского хозяйства Российской Федерации инвестиционных проектов, подозреваемая, исполняя обязанности начальника департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области подписала приказ и соглашение о предоставлении сельскохозяйственной организации субсидии в рамках подпрограммы «Повышение доступности кредитов в Вологодской области на 2013-2020 годы» государственной областной программы «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013-2020 годы», чем превысила свои должностные полномочия, - сообщало региональное управление следственного комитета.

Однако, как сегодня рассказал журналистам руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области Эдуард Шрамко, причастность Анны Беляевской к совершению этого преступления не была доказана:

- В отношении бывшего начальника департамента сельского хозяйства было возбуждено два уголовных дела, одно из них находится в суде и рассматривается по факту получения взятки в размере более 4 млн рублей, а другое уголовное дело было возбуждено по факту мошенничества при получении «Вологодской ягодой» субсидии через «Кредит Альянс». Второе дело было возбуждено в отношении трех лиц, и в ходе расследования уголовного дела причастность Беляевской к совершению этого преступления подтверждена не была, и уголовное преследование в отношении нее прекращено.

Как сообщалось ранее, экс-руководитель вологодского "Кредит Альянса" Сергей Воронцов отделалася штрафом.

Напомним, что в Вологде уже начались судебные заседания по делу о получении взяток Анной Беляевской. Подсудимая своей вины не признает.

А бывший заместитель губернатора Вологодской области Николай Гуслинский, в отношении которого также заведено несколько уголовных дел в рамках расследования дела "Вологодской ягоды", недавно был отпущен под домашний арест.

Тэги: коррупция, правительство области
Сюжет: Вологодская ягода
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В школе № 1 в Вологде оплачивали труд сотрудников, которые там не работали
ООО «Северное сияние» стало частью взятки Анне Беляевской от «Вологодской ягоды»
Вологодская область вошла в десятку самых коррупционных регионов
Директора школы № 1 в Вологде временно отстранили от должности
Заброшенная церковь под Тотьмой стала жертвой современного художника
Олег Кувшинников: Вологда должна стать по-настоящему европейским городом
Руководство «Детской деревни SOS» под Вологдой запретило приемной семье Ангелины Голосовой приводить гостей
В Великоустюгском районе на водителя фуры напали бандиты с пистолетом на ВАЗе
21-летний житель Сокола найден убитым в Москве с пакетом на голове
Из бюджета Вологодской области потратят около 3 миллионов рублей на сувениры
07.12.2017 [Общество]

355 млн рублей ущерба: экс-начальник областного УМЧС Андрей Бессмертный предстанет перед судом

2536
0
07.12.2017 [Политика]

Экс-замглавы Сокольского района Михаила Романова приговорили к 10 годам колонии за взятки

2669
0
07.12.2017 [Экономика]

Следствие не смогло доказать причастность Анны Беляевской к хищению 96,7 млн из бюджета

1269
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповце для детей, родители которых оказались в сложной жизненной ситуации, открыли ясли
В Череповецком районе КамАЗ-цементовоз съехал в кювет и опрокинулся
Вологда планирует получить финансирование в нескольких федеральных программах
В Вытегре суд обязал спортшколу выплатить 50 тысяч рублей матери мальчика, на которого упали футбольные ворота
Следствие не смогло доказать причастность Анны Беляевской к хищению 96,7 млн из бюджета
В Череповце из банка украли несколько миллионов рублей
В Череповце рабочий упал с третьего этажа строящегося здания
 
05.12.2017 [Общество]

Из бюджета Вологодской области потратят около 3 миллионов рублей на сувениры

3245
0
07.12.2017 [БлогоVO]

Следствие ведут...

398
0
30.11.2017 [Обзор Прессы]

Череповецкие врачи готовят жалобу на навязчивое поведение сомнительных медицинских центров

4329
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика