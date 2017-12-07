В Череповце из банка украли несколько миллионов рублей

Полиция расследует уголовное дело по факту кражи крупной суммы денег из банка в Череповце. Инцидент произошел еще в начале ноября, однако в полицейских сводках о нем не сообщалось.

- Следственным управлением МВД России по городу Череповцу 2 ноября 2017 года было возбуждено уголовное дело по факту хищения крупной суммы денег в одной из кредитных организаций города. Уголовное дело было возбуждено по части 4 статьи 158 УК РФ «Кража». В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, - рассказали Newsvo в пресс-службе областного УМВД.



При этом правоохранители не называют ни сумму украденных денег, ни адрес финансового учреждения, из которого их украли.

Судя по квалификации этого преступления, оно совершено группой лиц, либо в особо крупном размере.



Как сообщает «Череповецкая истина», речь идет о краже, совершенной из Восточного банка на Ленина, 92а. По данным издания, из кредитной организации пропало 5 миллионов рублей и валюта на сумму 10 миллионов в пересчете на рубли.