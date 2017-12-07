В Череповце рабочий упал с третьего этажа строящегося здания

07.12.2017 [Происшествия]

В Череповце 48-летний рабочий упал с третьего этажа строящегося здания. Инцидент произошёл в первой половине дня 5 декабря на улице Коммунистов в строящемся здании, в котрм возвели три этажа.

- К пожарным прибежал мужчина. Он рассказал, что они работают напротив, и его коллега получил травму (ред. - пожарная часть №13 находится на ул. Коммунистов,35). Двое пожарных, захватив сумку, где находится всё необходимое для оказания первой медицинской помощи, прибежали на место происшествия, пожарные оказали помощь и вызвали скорую. Мужчину госпитализировали,- рассказали в пресс-службе УМЧС по Вологодской области.

Как нам сказали в МЧС, строящийся дом находится напротив пожарной части. Значит, речь идет о стройке на Коммунистов, 44 - там возводит 5-этажный жилой дом строительная компания "Сити Девэлопмент". 

Тэги: Строительство, несчастный случай
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