Многодетные семьи могут получить землю бесплатно, даже если детям уже исполнилось 18 лет

Многодетной семье не имеют права отказать в предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, если ребенок достиг совершеннолетия.

Однако предоставление участка – это уже второй этап оформления документов на получение земли. На первом осуществляется постановка на учет граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельного участка в собственность бесплатно. На первой стадии оформления документов ключевыми условиями при постановке на учет являются: возраст детей до 18 лет и обязательное проживание семьи на территории Вологодской области в течение как минимум одного года. На получение бесплатного земельного участка также имеют право одинокие отцы и матери.

Жители Вологды могут получить участок и в самом городе, и в любом районе Вологодской области. Для этого необходимо обратиться с заявлением в соответствующую структуру. Если человек собирается строить индивидуальный жилой дом, то ему необходимо обратиться, в департамент градостроительства города Вологды, в администрацию сельского поселения Вологодского муниципального района, в администрацию Вологодского муниципального района или в департамент имущественных отношений Вологодской области. ЕКсли участок требуется для дачного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, по выбору заявителя, надо обратиться в администрацию любого сельского поселения Вологодского муниципального района или в администрацию любого муниципального района Вологодской области.