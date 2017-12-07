Московский художник сжег заброшенную деревню Березово в Кирилловском районе ради фотографий

07.12.2017 [Общество]

Горящая деревня, попавшая на снимки фотографа Данилы Ткаченко в рамках его проекта «Родина», оказалось заброшенной деревней Березово в Кирилловском районе Вологодской области. К такому выводу пришли интернет-пользователи, сопоставив фотографии вологодской деревни и фото Ткаченко.

Эту информацию основателю группы «Наши деревни» Алексею Задонскому подтвердили и в администрации сельского поселения Чарозерское, к которому относится деревня Березово.

- Данный факт имел место в 2016 году. Было заведено следственное дело, но насколько мне известно, осталось как "глухарь". Большое спасибо за информацию. По данным похозяйственного учета в этой деревне зарегистрирован по месту жительства еще один человек, но он не проживает здесь. Его дом тоже сожжен, - сообщила в письме глава поселения Надежда Петухова.

Деревня Березово.

Напомним, в рамках своего проекта «Родина» Данила Ткаченко поджигал дома в заброшенных деревнях и фотографировал. В интервью порталу Colta он говорит, что выбирал объекты, не являющиеся памятниками и никому не принадлежащие.

- Никому ничего плохого я не делал. Я думал так: можно копаться в этом говне или сжечь, оставить площадку, завершить этап. Сейчас другой мир, где есть интернет, и опыт поколений никому не нужен, - пояснил фотограф.

По мнению руководителя проекта «Неизвестная Провинция» Михаила Ильина, Березово вполне могло привлечь ценителей заповедной красоты из других регионов.

- Среди путешествующих людей на одного вандала приходится тысяча нормальных. Будь это место засвечено, сюда бы уже успела доехать немалая путешествующая братия, ценители заповедной красоты и любители красивых фотосюжетов. Как случилось в своё время с той же Кучепалдой. Ей повезло - статья о ней вовремя вышла на одном "маленьком, но гордом сайте" (с), и место теперь на слуху, посещено сотнями людей, растиражировано десятками публикаций и, в общем-то, в этом определённый страховой полис. Сложись обстоятельства по-другому, наряду с Кучепалдой (а то и вместо неё) таким же символом и брендом могло бы стать Берёзово, - написал Михаил на своей странице в соцсети.

Согласно переписи 2002 года, в Березово жили четыре человека. По данным местной администрации, в 2016 году там был один житель, но позже он переехал.

Тэги: деревни, преступления, фотография
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