В Череповце ранее судимая девушка украла в магазине несколько картин для вышивки

07.12.2017 [Происшествия]

В Череповцет в полицию обратилась сотрудница одного из магазинов, в котором продают товары для рукоделия. Женщина рассказала, что при ревизии обнаружила недостачу нескольких картин для вышивки. Ущерб составил порядка 4 тысяч рублей.

Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские составили ориентировку с приметами злоумышленницы. Вскоре они задержали подозреваемую и доставили в отдел полиции для разбирательства. Воровкой оказалась 26-летняя череповчанка, которая ранее уже была судима за совершение аналогичных преступлений.

Девушка рассказала полицейским, что на выходе из магазина заметила несколько картин, замотанных скотчем. Дождавшись, когда продавец отвлечется, она взяла сверток и скрылась. Картины девушка продала за 1500 рублей.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

Тэги: кража
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