В Сямженском районе на месте пожара обнаружен погибший хозяин дома

В Сямженском районе сгорел частный деревянный жилой дом вместе с хозяином. Трагедия произошла в минувший вторник в деревне Высоково Сямженского района.

Частный деревянный жилой дом вместе с хозяйственным двором общей площадью 225 кв. метров полностью уничтожен огнём.

- Возгорание произошло в 21:45. В 22:04 получили сообщение. На месте происшествия были уже через 5 минут, расстояние от пожарно-спасательного подразделения до места происшествия около трёх километров. В 22:51 ликвидация горения. В 1:57 проливка. В два часа ночи обнаружили останки мужчины: погиб хозяин дома, мужчина 1956 года рождения. По предварительной версии, причиной пожара стала короткое замыкание электропроводки,- рассказали в областном УМЧС по Вологодской области.

Как рассказали в МЧС, деревня Высоково маленькая: 9 домов, 11 жителей. По всей видимости, о возгорании сообщил кто-то из сельчан.