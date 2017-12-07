Сокольский предприниматель, дававший взятки за незаконную вырубку леса Михаилу Романову, освобожден от ответственности

07.12.2017 [Происшествия]

Сокольского предпринимателя, который передал незаконное вознаграждение за рубку леса на территории района первому замглавы муниципалитета Михаилу Романову, не будет отвечать перед судом за дачу взятки.

Так, согласно примечанию к статье 291 УК РФ «Дача взятки», лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в отношении его имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о даче взятки.

- Предприниматель сотрудничал со следствием изначально, еще на стадии возбуждения уголовного дела, поэтому подпадает под действие этого примечания, - сообщили Newsvo в  региональном СУ СКР.

Вчера Сокольский районный суд приговорил Михаила Романова к 10 годам лишения свободы и штрафу в 100 млн рублей за то, что тот покрывал незаконную рубку леса в районе. Судом и следствием было установлено, что подсудимый сам предложил бизнесмену свои «услуги».

Тэги: взятки, черные лесорубы
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