Сокольский предприниматель, дававший взятки за незаконную вырубку леса Михаилу Романову, освобожден от ответственности
Сокольского предпринимателя, который передал незаконное вознаграждение за рубку леса на территории района первому замглавы муниципалитета Михаилу Романову, не будет отвечать перед судом за дачу взятки.
Так, согласно примечанию к статье 291 УК РФ «Дача взятки», лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в отношении его имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о даче взятки.
- Предприниматель сотрудничал со следствием изначально, еще на стадии возбуждения уголовного дела, поэтому подпадает под действие этого примечания, - сообщили Newsvo в региональном СУ СКР.
Вчера Сокольский районный суд приговорил Михаила Романова к 10 годам лишения свободы и штрафу в 100 млн рублей за то, что тот покрывал незаконную рубку леса в районе. Судом и следствием было установлено, что подсудимый сам предложил бизнесмену свои «услуги».