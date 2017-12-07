355 млн рублей ущерба: экс-начальник областного УМЧС Андрей Бессмертный предстанет перед судом

В Вологде завершено расследование уголовного дела о превышении должностных полномочий бывшим начальником регионального управления МЧС Андреем Бессмертным. Речь идет о внедрении в Вологодской области Комплексной системы природно-техногенной безопасности жизнедеятельности населения (КСБЖ), на которую были выделены сотни миллионов рублей, но она так и не заработала в срок.

- Расследование длилось почти два года, уголовное дело составляет 195 томов. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий по статье 286 части третьей – с причинением тяжких последствий в виде значительного материального ущерба. Он подписал акты выполненных работ и поставки оборудования, которые повлекли за собой ущерб на сумму 355 млн рублей, - рассказал сегодня журналистам руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области Эдуард Шрамко.

Напомним, трехстороннее соглашение о внедрении КСБЖ было подписано между МЧС России, правительством области и МГТУ им. Баумана еще в 2011 году. Внедрение проводилось на территории региона в течение трех лет, однако система до сих пор не может работать полноценно. КСБЖ включает в себя 13 подсистем, которые осуществляют мониторинг космической, радиационной, химической, паводковой, лесопожарной обстановки, метеорологического состояния и контроля окружающей среды, видеомониторинга, информирования и оповещения населения, и другие сервисы.

Совещание с министром МЧС, посвященное внедрению КСБЖ, в декабре 2014 года / 35.mchs.gov.ru

Проведенная в ходе следствия экспертиза показала, что система безопасности «как единый комплекс не может обеспечить выполнение целей и задач, установленных техническим заданием госконтракта, в полном объеме». То есть, по сути, система оказалась нерабочей.

В январе 2016 года, отвечая на вопрос журналистов, почему акт приемки системы подписали до устранения неполадок, Андрей Бессмертный ответил так:

- Было определенное давление, чтобы было подписано. И на меня, как на начальника главного управления. Поэтому мы получали гарантийные обязательства, чтобы были устранены недостатки.

В октябре 2016 года Андрей Бессмертный был уволен из МЧС.

Обвиняемый и его защитник уже ознакомились с материалами уголовного дела, сейчас идет составление обвинительного заключения, после чего оно будет направлено в органы прокуратуры для утверждения, затем дело передадут в суд.

Сейчас Андрей Бессмертный находится под подпиской о невыезде.

