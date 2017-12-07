355 млн рублей ущерба: экс-начальник областного УМЧС Андрей Бессмертный предстанет перед судом

07.12.2017 [Общество]

В Вологде завершено расследование уголовного дела о превышении должностных полномочий бывшим начальником регионального управления МЧС Андреем Бессмертным. Речь идет о внедрении в Вологодской области Комплексной системы природно-техногенной безопасности жизнедеятельности населения (КСБЖ), на которую были выделены сотни миллионов рублей, но она так и не заработала в срок.

- Расследование длилось почти два года, уголовное дело составляет 195 томов. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий по статье 286 части третьей – с причинением тяжких последствий в виде значительного материального ущерба. Он подписал акты выполненных работ и поставки оборудования, которые повлекли за собой ущерб на сумму 355 млн рублей, - рассказал сегодня журналистам руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области Эдуард Шрамко.

Напомним, трехстороннее соглашение о внедрении КСБЖ было подписано между МЧС России, правительством области и МГТУ им. Баумана еще в 2011 году. Внедрение проводилось на территории региона в течение трех лет, однако система до сих пор не может работать полноценно. КСБЖ включает в себя 13 подсистем, которые осуществляют мониторинг космической, радиационной, химической, паводковой, лесопожарной обстановки, метеорологического состояния и контроля окружающей среды, видеомониторинга, информирования и оповещения населения, и другие сервисы.

Совещание с министром МЧС, посвященное внедрению КСБЖ, в декабре 2014 года / 35.mchs.gov.ru

Проведенная в ходе следствия экспертиза показала, что система безопасности «как единый комплекс не может обеспечить выполнение целей и задач, установленных техническим заданием госконтракта, в полном объеме». То есть, по сути, система оказалась нерабочей.

В январе 2016 года, отвечая на вопрос журналистов, почему акт приемки системы подписали до устранения неполадок, Андрей Бессмертный ответил так:

- Было определенное давление, чтобы было подписано. И на меня, как на начальника главного управления. Поэтому мы получали гарантийные обязательства, чтобы были устранены недостатки.

В октябре 2016 года Андрей Бессмертный был уволен из МЧС.

Обвиняемый и его защитник уже ознакомились с материалами уголовного дела, сейчас идет составление обвинительного заключения, после чего оно будет направлено в органы прокуратуры для утверждения, затем дело передадут в суд.

Сейчас Андрей Бессмертный находится под подпиской о невыезде.
 

Тэги: коррупция, МЧС
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В школе № 1 в Вологде оплачивали труд сотрудников, которые там не работали
ООО «Северное сияние» стало частью взятки Анне Беляевской от «Вологодской ягоды»
Вологодская область вошла в десятку самых коррупционных регионов
Директора школы № 1 в Вологде временно отстранили от должности
Заброшенная церковь под Тотьмой стала жертвой современного художника
Снегопады, гололед и сильный ветер ожидаются в Вологодской области
Олег Кувшинников: Вологда должна стать по-настоящему европейским городом
Руководство «Детской деревни SOS» под Вологдой запретило приемной семье Ангелины Голосовой приводить гостей
В Великоустюгском районе на водителя фуры напали бандиты с пистолетом на ВАЗе
21-летний житель Сокола найден убитым в Москве с пакетом на голове
05.12.2017 [Общество]

В Вологодской области пройдет новая акция протеста дальнобойщиков

2476
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Ущерб от незаконной вырубки лесов в Вологодской области в 2017 году составил более 300 млн рублей
В Сямженском районе на месте пожара обнаружен погибший хозяин дома
Сокольский предприниматель, дававший взятки за незаконную вырубку леса Михаилу Романову, освобожден от ответственности
355 млн рублей ущерба: экс-начальник областного УМЧС Андрей Бессмертный предстанет перед судом
В детских садах Вологды установят необычные скамейки
В Череповце женщина за рулем "Hyundai" врезалась в отбойник: машина перевернулась
Вологжане стали победителями Международных соревнований по танцам
 
05.12.2017 [Общество]

Из бюджета Вологодской области потратят около 3 миллионов рублей на сувениры

2988
0
06.12.2017 [БлогоVO]

Московский фотохудожник сжег вологодскую деревню для своего проекта

2302
0
30.11.2017 [Обзор Прессы]

Череповецкие врачи готовят жалобу на навязчивое поведение сомнительных медицинских центров

4270
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика