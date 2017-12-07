В детских садах Вологды установят необычные скамейки

07.12.2017 [Общество]
В детских садах Вологды установят необычные скамейки

Лесоруб-ювелир из Санкт-Петербурга Владимир Богданов выпилит для детских садов Вологды скамейки с фигурами животных по бокам. Договоренность о таком подарке на Новый год появилась в результате сотрудничества администрации города Вологды с мастером и представителями бизнеса.

«Совместно с департаментом градостроительства мы определились с фигурами, которые подойдут для размещения в детских садах. Затем разработанные проекты были переданы автору. Он посмотрел эти рисунки и сообщил необходимые технические характеристики материалов, которые ему понадобятся для изготовления изделий. Мы связались с лесозаготовителями. Они, в свою очередь, подобрали необходимые материалы и накануне выставки доставили их в город», - рассказала заместитель начальника Департамента экономического развития Светлана Пахнина.

Всего Владимир Богданов планирует изготовить 10 фигур из березовых и сосновых чурбаков диаметром от 60 сантиметров и длиной до полутора метров. На изготовление каждой фигуры у мастера уходит около 2 часов.

«25 лет назад я начал заниматься заготовкой древесины. Самое первое, что я выпил – квадратные фигуры. Теперь это сложные фигуры животных: из каждого бревна получается произведение искусства. Нет ничего невозможного – как и скульптор, я сначала представляю образ и воплощаю его, – рассказал лесоруб, инструктор-демонстратор компании «Hustgvarna» Владимир Богданов. – Для вологодских садов сделаю скамейки с фигурами животных по бокам, чтобы ребята играли с ними».

Владимир Богданов в октябре вошел в книгу рекордов России. Мастер менее чем за пять минут выпилил из бревна с помощью бензопилы неразъемную цепь из трех звеньев. Сейчас он участвует в выставке «Российский лес», которая проходит в Вологде.

 

Тэги: мастера, ремесло, детские сады
Фото: vologda-portal.ru
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