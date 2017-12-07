В Череповце женщина за рулем "Hyundai" врезалась в отбойник: машина перевернулась
07.12.2017 [Происшествия]
В Череповце автоледи не справилась с управлением: машина перевернулась, женщина получила травмы.
Инцидент произошёл в 14:05 на Северном мосту. 37-летняя женщина за рулем "Hyundai" наехала на металлический отбойник, в результате чего машина перевернулась.
- Водитель не приняла мер к снижению скорости, не учла погодных условий, в результате чего не справилась с управлением и совершила наезд на препятствие - дорожное ограждение и опрокидывание транспортного средства. Пострадавшая лечится амбулаторно,- рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.
Фото: ОГИБДД по Череповцу