В Череповце женщина за рулем "Hyundai" врезалась в отбойник: машина перевернулась

07.12.2017 [Происшествия]
В Череповце женщина за рулем "Hyundai" врезалась в отбойник: машина перевернулась

В Череповце автоледи не справилась с управлением: машина перевернулась, женщина получила травмы.

Инцидент произошёл в 14:05 на Северном мосту. 37-летняя женщина за рулем "Hyundai" наехала на металлический отбойник, в результате чего машина перевернулась.

- Водитель не приняла мер к снижению скорости, не учла погодных условий, в результате чего не справилась с управлением и совершила наезд на препятствие - дорожное ограждение и опрокидывание транспортного средства. Пострадавшая лечится амбулаторно,- рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.

Тэги: ДТП
Фото: ОГИБДД по Череповцу
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