В Череповце женщина за рулем "Hyundai" врезалась в отбойник: машина перевернулась

В Череповце автоледи не справилась с управлением: машина перевернулась, женщина получила травмы.

Инцидент произошёл в 14:05 на Северном мосту. 37-летняя женщина за рулем "Hyundai" наехала на металлический отбойник, в результате чего машина перевернулась.