Вологжане стали победителями Международных соревнований по танцам

07.12.2017 [Общество]

3 декабря в Москве в Крокус-Экспо прошел Международный танцевальный турнир «WDSF Worldcuptendance» «Кубок мира. Двоеборье». Вологодская пара Полина Рачкова и Арсений Белов стали победителями в латиноамериканской программе в категории Юниоры 2.

Днем ранее прошел ещё один танцевальный турнир, «WDSF Open Junior Il Latin». В нем Полина и Арсений дошли до финала, в котором заняли 4 место.

Тэги: Танцы
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В школе № 1 в Вологде оплачивали труд сотрудников, которые там не работали
ООО «Северное сияние» стало частью взятки Анне Беляевской от «Вологодской ягоды»
Вологодская область вошла в десятку самых коррупционных регионов
Директора школы № 1 в Вологде временно отстранили от должности
Заброшенная церковь под Тотьмой стала жертвой современного художника
Снегопады, гололед и сильный ветер ожидаются в Вологодской области
Олег Кувшинников: Вологда должна стать по-настоящему европейским городом
Руководство «Детской деревни SOS» под Вологдой запретило приемной семье Ангелины Голосовой приводить гостей
В Великоустюгском районе на водителя фуры напали бандиты с пистолетом на ВАЗе
21-летний житель Сокола найден убитым в Москве с пакетом на голове
07.12.2017 [Общество]

355 млн рублей ущерба: экс-начальник областного УМЧС Андрей Бессмертный предстанет перед судом

355
0
07.12.2017 [Политика]

Экс-замглавы Сокольского района Михаила Романова приговорили к 10 годам колонии за взятки

1592
0
06.12.2017 [Общество]

Николая Гуслинского выпустили из следственного изолятора под домашний арест

2475
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Ущерб от незаконной вырубки лесов в Вологодской области в 2017 году составил более 300 млн рублей
В Сямженском районе на месте пожара обнаружен погибший хозяин дома
Сокольский предприниматель, дававший взятки за незаконную вырубку леса Михаилу Романову, освобожден от ответственности
355 млн рублей ущерба: экс-начальник областного УМЧС Андрей Бессмертный предстанет перед судом
В детских садах Вологды установят необычные скамейки
В Череповце женщина за рулем "Hyundai" врезалась в отбойник: машина перевернулась
Вологжане стали победителями Международных соревнований по танцам
 
05.12.2017 [Общество]

Из бюджета Вологодской области потратят около 3 миллионов рублей на сувениры

2989
0
06.12.2017 [БлогоVO]

Московский фотохудожник сжег вологодскую деревню для своего проекта

2306
0
30.11.2017 [Обзор Прессы]

Череповецкие врачи готовят жалобу на навязчивое поведение сомнительных медицинских центров

4270
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика