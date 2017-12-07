Вологжане стали победителями Международных соревнований по танцам

3 декабря в Москве в Крокус-Экспо прошел Международный танцевальный турнир «WDSF Worldcuptendance» «Кубок мира. Двоеборье». Вологодская пара Полина Рачкова и Арсений Белов стали победителями в латиноамериканской программе в категории Юниоры 2.



Днем ранее прошел ещё один танцевальный турнир, «WDSF Open Junior Il Latin». В нем Полина и Арсений дошли до финала, в котором заняли 4 место.