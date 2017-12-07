В Вологде пенсионерка, переходившая дорогу вне "зебры", попала под колеса ВАЗа

В Вологде пенсионерка, переходившая дорогу вне пешеходного перехода, попала под колёса "ВАЗ - 2110". ДТП произошло накануне в 9:13 около дома №47 на улице Колхозная.

37-летний водитель ВАЗа сбил 75-летнюю вологжанку, которая переходила проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, в зоне его видимости.