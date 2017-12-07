Экс-замглавы Сокольского района Михаила Романова приговорили к 10 годам колонии за взятки

В Соколе вынесли приговор бывшему первому заместителю главы района Михаилу Романову, которого обвиняли в получении взятки в 4,6 млн рублей за незаконную рубку леса местным предпринимателем.

- Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима и штрафа в размере 100 млн рублей, с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных органах на срок 5 лет. В настоящее время приговор не вступил в законную силу, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Следствием и судом установлено, что в 2015 году подсудимый сам предложил местному предпринимателю вырубать деревья на землях, государственная собственность на которые не разграничена. При этом он, как представитель власти, обязался покровительствовать и способствовать своим должностным положением совершению этих рубок, предоставив право пользования указанными землями, а также не пресекать действия предпринимателя. За это должностное лицо потребовало передавать ему в качестве взятки половину чистой прибыли от реализации вырубленной древесины, на что предприниматель согласился.

- Как выяснили следователи, в рамках достигнутой договоренности рубки производились в 2015-2016 г.г. около д. Хаминово сельского поселения Пельшемское при передаче подсудимому взятки в 1 млн. рублей, а также около д. Нестерово сельского поселения Нестеровское за взятки в размере 1,1 млн. рублей и 2,5 млн. рублей. При этом, местные жители сообщали должностному лицу о производстве незаконных порубках леса, но тот не принял мер к пресечению незаконной деятельности, скрыл информацию от правоохранительных органов, - сообщает СКР.

По ходатайству следствия подсудимый был заключен под стражу, на его имущество, оформленное на близких родственников, наложен арест. Напомним, как сообщалось в 2015 году в газете "Премьер", в 2015 году на родителей Романова были оформлены белый внедорожник Тoyotа Land Cruiser 200 и черная БМВ Х6.

Напомним, что вместе с Романовым в декабре 2016 года был задержан и сокольский предприниматель Сергей Попов, имеющий непосредственное отношение к "УстьеЛесу". Комментировать, в какой стадии сейчас находится расследование в отношении Попова, в следственном управлении пока не хотят.

К слову, 50% ущерба от всех незаконных рубок древесины, зафиксированных в Вологодской области с начала 2017 года года, приходится на Сокольский район, а раскрываемость таких преступлений очень низкая.