Владимир Путин заявил о своем участии в выборах президента в 2018 году

Президент России Владимир Путин сегодня заявил, что примет участие в выборах в 2018 году.

Как сообщает «Медуза» со ссылкой на «Интерфакс», сегодня Путин выступил в Нижнем Новгороде на митинге-концерте, посвященном 85-летию Горьковского автомобильного завода.