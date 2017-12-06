Владимир Путин заявил о своем участии в выборах президента в 2018 году

06.12.2017 [Политика]

Президент России Владимир Путин сегодня заявил, что примет участие в выборах в 2018 году.

Как сообщает «Медуза» со ссылкой на «Интерфакс», сегодня Путин выступил в Нижнем Новгороде на митинге-концерте, посвященном 85-летию Горьковского автомобильного завода.

«Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации. Лучшего места и лучшего повода для объявления об этом, наверное, нет», — сказал Путин.

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