Владимир Путин заявил о своем участии в выборах президента в 2018 году
06.12.2017 [Политика]
Президент России Владимир Путин сегодня заявил, что примет участие в выборах в 2018 году.
Как сообщает «Медуза» со ссылкой на «Интерфакс», сегодня Путин выступил в Нижнем Новгороде на митинге-концерте, посвященном 85-летию Горьковского автомобильного завода.
«Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации. Лучшего места и лучшего повода для объявления об этом, наверное, нет», — сказал Путин.
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