В Вологде открылась выставка «Российский лес»

Более 200 компаний из разных регионов России, а также из Бельгии, Италии, Латвии, Финляндии и Республики Беларусь, приехали в Вологду на выставку «Российский лес». С 6 по 8 декабря они представят свои экспозиции в выставочном комплексе «Русский дом».

В программе «Российского леса» более 20 семинаров, конференций и круглых столов, участие в которых принимают представители Министерства промышленности и торговли России, Федерального агентства лесного хозяйства, Государственной Думы, органов власти и бизнеса субъектов РФ. На площади Революции, по традиции, работает выставка лесозаготовительной и лесовозной техники.

«Вологодская область уже больше двух десятилетий становится площадкой проведения столь масштабного мероприятия, как Международная выставка «Российский лес». За эти годы она получила признание и высочайшую оценку в среде профессионального сообщества, - отметил сегодня губернатор Олег Кувшинников. - Поздравляю участников и гостей с началом работы выставки. Желаю вам достижения самых амбициозных целей, конструктивного общения, укрепления деловых отношений и обретения новых надежных партнеров, заключения контрактов, направленных на развитие лесного комплекса России».

80% территории Вологодчины (11,4 млн. га) покрыто лесами. Общий запас древесины превышает 1,5 млрд. кубометров, а расчетная лесосека достигает 30 млн. кубометров. Запасы древесины на территории области сопоставимы с запасами таких стран, как Польша или Беларусь.

Регион входит в тройку лидеров по объему заготовки древесины (15,6 млн. кубометров), по производству круглых лесоматериалов, деревянных домов заводского изготовления, клееной фанеры. В пятерку лидеров России - по производству пиломатериалов, древесностружечных и древесноволокнистых плит. Наибольшее число приоритетных проектов в сфере освоения лесов реализуется именно в Вологодской области (22 из 124).

Продукция лесного комплекса занимает третье место в экспорте региона и вывозится более чем в 50 стран мира (Финляндию, Эстонию, Египет, Германию, Швецию и ряд других).