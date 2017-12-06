Вологде выделят 30 миллионов рублей из областного бюджета на ремонт дворов

06.12.2017 [Общество]
Вологде выделят 30 миллионов рублей из областного бюджета на ремонт дворов

30 млн рублей выделят Вологде из областного бюджета за счет того, что город вернул себе субвенции областной столицы в сумме 109 миллионов рублей.  Напомним, что последние годы Вологда не получала этих денег, так как из-за сложной финансовой ситуации в регионе было приостановлено действие закона «О статусе административного центра Вологодской области», который существует с 1996 года.

Этот закон позволял Вологде получать дополнительные средства из регионального бюджета в расчете на количество жителей.

«Бюджет развития, сформированный на уровне области, конечно, не мог не отразиться на нашем городе. В региональном бюджете предполагается субвенция Вологде на выполнение функций областного центра. Она составит 109 миллионов рублей. Около половины этих средств будет направлено на освещение улиц, 30 миллионов рублей пойдут на ремонт дворовых территорий, 20 миллионов – на ремонт улично-дорожной сети», - пояснил мэр города Вологды Сергей Воропанов.

Контролировать работы по благоустройству дворов будут сотрудники МКУ «Градостроительный центр г. Вологды».

Тэги: благоустройство, градостроительный центр
Фото: vologda-portal.ru
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