Череповецкая «Северсталь» потерпела третье поражение подряд в чемпионате КХЛ

06.12.2017 [Спорт]

Накануне «Северсталь» проиграла финскому «Йокериту». Обе команды подошли к этому матчу с двумя поражениями подряд.

В конце первого периода Дмитрий Кагарлицкий забил шайбу в ворота и вывел череповчан вперед. Финны ответили тремя шайбами во втором периоде. После сорока минут игры счет был 1:3.

В третьем периоде, играя в большинстве, "Северсталь" смогла сократить отставание до одного гола. Итог матча -  2:3.  «Северсталь» терпит третье поражение подряд. В следующем матче, уже завтра, металлурги сыграют против братиславского «Слована».

 

Тэги: ХК «Северсталь»
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