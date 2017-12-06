Череповецкая «Северсталь» потерпела третье поражение подряд в чемпионате КХЛ

Накануне «Северсталь» проиграла финскому «Йокериту». Обе команды подошли к этому матчу с двумя поражениями подряд.



В конце первого периода Дмитрий Кагарлицкий забил шайбу в ворота и вывел череповчан вперед. Финны ответили тремя шайбами во втором периоде. После сорока минут игры счет был 1:3.



В третьем периоде, играя в большинстве, "Северсталь" смогла сократить отставание до одного гола. Итог матча - 2:3. «Северсталь» терпит третье поражение подряд. В следующем матче, уже завтра, металлурги сыграют против братиславского «Слована».



