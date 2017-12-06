В Вологодской области работает уникальный завод по переработке биоотходов животноводческих и птицеводческих хозяйств

Группа компаний «Абиогрупп» представляет уникальное предприятие «Биотек». «Биотек» предлагает качественные и мобильные услуги по сбору вторичного сырья животного происхождения, с целью его переработки в мясокостную муку и технический жир.

Современное и мощное оборудование, установленное на заводе, соответствует всем правилам и санитарно-эпидемиологическим нормам, предъявленным к переработке биологических отходов, поэтому "Абиогрупп" не только обеспечивает животноводческие предприятия качественной кормовой продукцией, но и стоит на охране экологии всего Северо-Запада России.

Свою историю ЗАО «Абиогрупп» начинает с 2010 года. Именно тогда было начато строительство биотехнологического завода «Биотек» в индустриальном парке «Шексна». В результате к декабрю 2012 года, была создана высокотехнологическая производственная база по утилизации и переработке отходов от животноводства и птицеводства, а также производству мясокостной муки в объеме 10 000 тонн/год и технического жира в объеме 3 600 тонн/год.

Каждая партия готовой продукции подвергается тщательному контролю, бактериологическому анализу, проверяется на соответствие всем требованиям ГОСТ.

Являясь участником Молочного кластера Вологодской области, компания приняла участие во Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень 2017».

Линии углубленной переработки отходов животноводства и растениеводства также разрабатывает Ассоциация БМП.

ООО «Возрождение» входит в Ассоциацию БМП, которая выпускает оборудование для сельского хозяйства – сепараторы навоза, системы навозоудаления, транспортеры, оборудование для ускоренной переработки навоза, помета, в биокомпост, комплексы для переработки отходов АПК в гранулы и брикеты, дешевую тепловую энергию, оборудование для сортировки и переработки ТБО, отходов деревообработки, промышленные шредеры, сушильные барабаны, линии по переработке шин.

Предприятие не просто производит оборудование, но и выпускает на нем востребованную товарную продукцию. Для этого открыт собственный Технопарк, в котором работает барабанный сушильный комплекс, линии по производству щепы, арболита, черенков, резиновой плитки, древесного угля, котлы КДО, которые производят теплоэнергию из отходов, линия по переработке шин и др.

Кроме того, ООО «Возрождение» ведет партнерские программы с начинающими предпринимателями. Суть программ – компания передает партнеру оборудование, с правом дальнейшего выкупа, освобождает от арендных и коммунальных платежей, обеспечивает сбыт производимой продукции. На территории Технопарка сегодня по такой схеме работают несколько участков - по производству щепы, черенков, гриль-домов.

Ассоциация активно развивается, разрабатывает новые виды оборудования, в том числе, мобильные комплексы для переработки ТБО, пиролизные установки для получения топлива из отходов, линии углубленной переработки отходов животноводства и растениеводства. ООО «Возрождение», является участником Молочного кластера Вологодской области, так как оборудование, которое производит компания, необходимо и востребовано сельхозпредприятиями региона.